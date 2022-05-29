شباب ورياضة الأقصر تنظم المؤتمر الوطنى الأول للطلائع بمشاركة 500 شاب وفتاة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشئ بقاعة مركز شباب البعيرات بالقرنة، بمشاركة 500 من الطلائع بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالقرآن الكريم، ثم عقد جلسة لمناقشة محاور عدة في صورة حلقة نقاشية، أهمها محاور اللقاءات النقاشية للمؤتمر الوطني للنشء من بناء المجتمع وثقافة الحوار وتقبل الآخر والأسرة المصرية، وحقوق الطفل في الثقافة والفنون ورؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، ودور الرياضة في بناء الشخصية والاهتمام وتطبيق القيم المجتمعية، وشرح مفصل عن الأمن السيبراني وإنجازات الدولة المصرية التي تشهدها البلاد.

وتم عقد فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء بقاعة مركز شباب البعيرات بالقرنة، تحت شعار "بناء جيل" بإشراف عزة الدري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع، والدكتورة ايمان عثمان مدير الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد مدير ادارة الطلائع، وأحمد فراج مدير إدارة القرنة، وبحضور عبدالعاطي علي احمد مدير المركز الصحفي بالإعلام سابقاً.

وفى نفس السياق شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية بمراكز الشباب والإدارات الفرعية، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على رفع كفاءة العاملين والمشرفين.

وفى هذا الصدد نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، الدورة التدريبية لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، حيث تهدف الدورة إلى إكساب مشرفي البرلمان مهارات حياتية وبرلمانية تساهم في رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية، وذلك لمسايرة خطة التطوير التي تشهدها الدولة في التقدم التكنولوجي، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.



شباب ورياضة الأقصر تنظم المؤتمر الوطني الأول للطلائع (1)



شباب ورياضة الأقصر تنظم المؤتمر الوطني الأول للطلائع (2)



شباب ورياضة الأقصر تنظم المؤتمر الوطني الأول للطلائع (3)



شباب ورياضة الأقصر تنظم المؤتمر الوطني الأول للطلائع (4)



شباب ورياضة الأقصر تنظم المؤتمر الوطني الأول للطلائع (5)



شباب ورياضة الأقصر تنظم المؤتمر الوطني الأول للطلائع (6)