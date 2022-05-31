جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة قادمة من ميلانو

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو، استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام حازم محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب بتكليف دينا حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 48 شريط بإجمالى 672 قرصمن عقار oxy contin 80mg المدرج بجداول المخدرات .

قرر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرةالدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.