جامعة طنطا: انطلاقة كبرى فى الخدمات الإلكترونية ومنظومة الخدمات الصحية

الغربية عادل ضرة

استعرض مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي، اليوم الثلاثاء، إنجازات الجامعة فى مشروع التحول الرقمى، حيث قدم الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية عرضاً توضيحياً عن تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد النمر، أن جامعة طنطا تمتلك منظومة خدمات الكترونية متطورة وحديثة لجميع الخدمات الرقمية التى تقدمها الجامعة منها منظومة الاختبارات الالكترونية التي شهدت زيادة كبيرة في حجم الخدمات الالكترونية من آداء 3,290 طالب فى النصف الأول من العام الجامعى 2022 إلى 25,948 في النصف الثاني من نفس العام الجامعي لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي الحديث، مشيراً إلى تطوير وتحديث منظومة الخدمات الصحية بمستشفيات الجامعة من خدمات الأشعة والتقارير الطبية تسهيلاً على جميع المرضى المترددين على مستشفيات الجامعة.