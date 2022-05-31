تهشم سيارة ملاكى أثر سقوط بلكونة أثناء توقفها فى الشارع دون إصابات بالمحلة

شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تهشم سيارة ملاكى أثر سقوط بلكونة عليها أثناء توقفها فى الشارع دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية اخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانهيار بلكونة منزل على سيارة ملاكى بمنطقة السبع بنات.

انتقلت الحماية المدنية ومسئولى الادارة الهندسية بحى ثان المحلة وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتم تشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير هندسى حول المنزل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.