اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على مواطنين بزعم توفير شقق لهم لـ 20 يوليو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:01 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على مواطنين بزعم توفير شقق لهم لـ 20 يوليو هيئة المحكمة
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة 3 أشخاص لجلسة 20 يوليو المقبل، لحضور المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظفين في محافظة القاهرة، وزعم توفير فرص عمل وشقق لهم.
 
أمرت نيابة عابدين بإحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير شقق سكنية لهم بحى الأسمرات.
 
تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم عابدين، بلاغا من المواطنين، اتهموا فيه 3 أشخاص بالنصب عليهم، بعدما تعرفوا على المتهم الأول، وأوهمهم بقدرته على توفير شقق سكنية لهم بحى الأسمرات مقابل دفع كل شخص منهم مبلغ 100 الف جنيه.
 
وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه، بأن شريكه المتهم الثانى يعمل موظفا فى إدارة الإسكان فى محافظة القاهرة بعابدين، واستولى من كل شخص على 100 ألف جنيه لتوفير شقة لهم وادعى أن باقى المبلغ سيتم دفعه على أقساط، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهم الثالث قام بتزوير عقود الشقق وخاتم شعار الجمهورية، لإيهام الضحايا بالحصول على الشقق، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
 

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