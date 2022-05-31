بابا الفاتيكان: حرب أوكرانيا خلقت أكبر موجة لجوء أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية

فاطمة شوقى

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن الحرب الأوكرانية خلقت أكبر موجة للجوء في القارة الأوروبية منذ عهد الحرب العالمية الثانية.

ولدى استقباله المشاركين بالاجتماع العام للجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة (CICM)، أضاف البابا فرنسيس "أشكركم بصدق على كل العمل الذي أنجزته الهيئة على مدى السبعين سنة الماضية، وكان للعديد من هذه الإجراءات تأثير حاسم حقًا"، مضيفا " كما أشكركم بشكل خاص، على جهودكم لمساعدة الكنائس للاستجابة للتحديات المرتبطة بالنزوح الجماعي الناجم عن الصراع في أوكرانيا".

وذكر البابا بأن "هذه أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننسى ملايين طالبي اللجوء، اللاجئين والمشردين في أجزاء أخرى من العالم، الذين هم بأمس الحاجة إلى الترحيب، الحماية والحب، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأطلق البابا نداء، قال فيه: "ككنيسة نريد أن نخدم الجميع ونعمل بشغف لبناء مستقبل سلام. لديكم فرصة لإعطاء وجه لمحبة الكنيسة النشطة تجاههم"، في إشارة إلى المهاجرين. قائلا "إنكم تمثلون رسمياً، المجالس الأسقفية التي أعطت التزامها بهذه اللجنة"، مؤكدا أن "استعداد هذه المجالس للعمل معًا في استقبال المهاجرين واللاجئين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم يؤكده حضوركم هنا"

ومستشهداً بأنشطة اللجنة "الإعلانية الداخلية والإضافية، شدد البابا على أن هذه الأخيرة وتشرك الكنيسة وتعمل من أجل وعي دولي أوسع بقضايا الهجرة، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وكرامته حسب توجيهات العقيدة الاجتماعية للكنيسة".