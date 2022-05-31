انتخاب نبيه برى رئيسا للبرلمان اللبنانى للمرة السابعة بـ 65 صوتا

كتب: أحمد جمعة

أعاد مجلس النواب اللبنانى انتخاب نبيه برى، رئيسا له للمرة السابعة على التوالي، بـ65 صوتا من أصل 128 هم أعضاء المجلس، وبذلك يتحصل برى على النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.

دعا نبيه برى رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني، المواطنين في كافة المناطق، إلى عدم إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية، خاصة فعاليات الاحتفال بانتخابه لرئاسة مجلس النواب اللبنانى.

وقال بري في بيان أمس الاثنين، إن الرصاص الذي يطلق في الهواء سبق وأن حول الفرح إلى حزن وأمعن في إيذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، مشددا على ضرورة أن يكون مناصروه عند حسن الظن إلى جانب أهلهم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

كان نبيه برى قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني الجديد في العاشرة من صباح غد بمقر المجلس في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت.