المجر والنرويج تعلنان عن أول إصابة بجدرى القرود

كتب أحمد عرفة

أعلنت النرويج عن أول إصابة بجدري القردة، كما أعلنت المجر عن أول إصابة بجدري القردة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.

وقالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال جدري القرود - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.