اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المجر والنرويج تعلنان عن أول إصابة بجدرى القرود

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:38 م
المجر والنرويج تعلنان عن أول إصابة بجدرى القرود جدرى القرود
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النرويج عن أول إصابة بجدري القردة، كما أعلنت المجر عن أول إصابة بجدري القردة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.

وقالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال جدري القرود - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.


المجرد

النرويج

جدرى القرده

إصابات

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة