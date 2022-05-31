اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:42 م
أكرم القصاص
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الصحة العالمية: لا خوف من تحول جدرى القرود إلى جائحة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:05 ص
الصحة العالمية: لا خوف من تحول جدرى القرود إلى جائحة مدير الصحة العالمية
أمل علام

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.
 
وقالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال جدري القرود - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.
 
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.
 
 

جدري القرود

الصحة العالمية

اسباب جدري القرود


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