المؤبد لمتهم والمشدد لـ3 متهمين بسرقة مكتب بريد المرج والانضمام لجماعة إرهابية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين، لاتهامهم فى القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ"سرقة مكتب بريد المرج، كما قررت المحكمة إدارج المحكوم عليهم على قوائم الارهاب.

تعقد جلسة النطق برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدى الشناوي الأمين العام لمأمورية طره، وسكرتارية شنودة فوزي.

ووجهت النيابة العامة المتهمين في القضية، أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه، وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح نارى "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.