الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بختام الشهر المريمى اليوم

كتب ــ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بختام الشهر المريمى اليوم الثلاثاء، حيث يعتبر من الشهور التى تحظى بقدسية، خاصة فى الكنيسة الكاثوليكية، فهو الشهر الذى خصصته الكنيسة لإكرام السيدة مريم العذراء، ويعتبر شهر الورود والجمال والحياة والتجدد.

ويعتبر إكرام العذراء مريم فى شهر مايو تقليدا غربيا، ومن ثم انتقل إلى الشرق فبعض المؤرخين ينسبون نشأته إلى الطوباوى هنرى، غير أن ممارسة شهر مايو نشأت فى إيطاليا ومن ثم انتشرت في كل دول أوروبا وأمريكا والعالم أجمع.

وتكرم الكنائس الشرقية منذ القدم العذراء مريم فى الطقوس الكنسية والصلوات الليتورجيا والآباء الشرقيون يشيدون بقداستها.