الكشف على 527 شخصا بقافلة طبية مجانية بقرية حاجر الزوايدة بنقادة ضمن حياة كريمة

قنا- صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حاجر الزوايدة التابعة لمركز نقادة، ليصل بذلك إجمالى القوافل الطبية التى تم تنظيمها منذ بداية العام الجارى إلى 22 قافلة، تم خلالهم توقع الكشف الطبى على 18 ألفا و653 شخصا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى وصول الخدمات الطبية إلى أهالينا في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 527 شخصا فى ٦ تخصصات طبية بواقع " 155 حالة طب أطفال، 144 حالة أمراض باطنة، 119 أمراض جلدية وتناسلية، 55 حالة تنظيم الأسرة، 39 حالة جراحة عامة، 19 حالة أمراض نساء وتوليد "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ107 حالات، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القوافل الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وتقديم جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن هذه القوافل تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى خلال قافلة قرية حاجر الزوايدة عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 90 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.