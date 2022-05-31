اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:35 م
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محافظ قنا يستقبل 71 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:16 م
محافظ قنا يستقبل 71 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم لقاء محافظ قنا بالمواطنين
قنا: صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي . 

 
واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام 71 مواطنا، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .
 
 
وقال محافظ قنا، أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع .
 
 
وأضاف " الداودي " أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (1)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (1)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (2)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (2)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (3)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (3)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (4)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (4)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (5)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (5)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (6)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (6)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (7)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (7)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (8)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (8)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (9)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (9)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (10)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (10)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (11)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (11)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (12)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (12)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (13)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (13)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (14)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (14)

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (15)
جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين (15)

 


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