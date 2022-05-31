وقال المسئول الصيني - في تصريح وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم الثلاثاء، "إن الصين تشعر بالقلق حيال التوترات المستمرة بين فلسطين وإسرائيل في الآونة الأخيرة خاصة في مدينة القدس".. موضحا أن بكين أكدت عدة مرات أن السبب الأساسي للصراعات المتكررة بين إسرائيل وفلسطين هو غياب تطبيق "حل الدولتين" وإنكار الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة لندائه المشروع في إقامة دولة مستقلة.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى المجتمع الدولي إحساس أكبر بالإلحاح وأن يعمل من أجل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في موعد مبكر.