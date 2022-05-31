التصريح بدفن جثة طالب صدمه قطار فى مركز طما بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 14 سنة مصرعه بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، على إثر اصطدام قطار الإسكندرية الأقصر به، حال قيام الطالب بالعبور مستقلا دابته، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فتم نقل الجثة لمستشفى طما المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مستشفى طما المركزي بوصول طالب إلى استقبال المستشفى جثة هامدة على إثر حادث قطار.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما برود بلاغ لمركز طما بلاغ من ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار الإسكندرية والأقصر تلاحظ لسائقه عبور أحد الصبية لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ممتطياً دابه - وتم إطلاق السرينه أكثر من مره، ولم يستجيب وتم دهسه ووفاته ونفوق الدابه وتبين أنه يدعي زياد م ع ع 14 سنة طالب ويقيم دائرة المركز.

وبسؤال والده المدعو محمود ع ع م 51 سنة موظف، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.