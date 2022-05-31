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البيت الأبيض: لن نرسل صواريخ قادرة على ضرب روسيا إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:49 م
البيت الأبيض: لن نرسل صواريخ قادرة على ضرب روسيا إلى أوكرانيا البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل صواريخ قادرة على ضرب روسيا إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا لا يزال قيد الدراسة.

وفى وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي عثر في آزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا أوكرانيا وتحتها 4 عبوات ناسفة وألغام.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عثور الجيش الروسي على شاحنة نقل عليها جثث 152 مقاتلا أوكرانيا في آزوفستال، وكان تحت الجثث 4 عبوات ناسفة وألغام.

 

وقالت الدفاع في بيانها نقلا عن أسرى مسلحي آزوف إن تلغيم الجثث التي تُركت في آزوفستال تم بناء على تعليمات من كييف، من أجل توجيه مزيد من الاتهامات للجانب الروسي.

 

وأوضحت الدفاع الروسية أن هناك هدفين من التلغيم، الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية، والثاني هو محو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كي تتجنب كييف دفع تعويضات لذويهم.


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