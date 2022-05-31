إيطاليا تقترح مشاركة قواتها البحرية في إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

اقترح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، مشاركة قوات البحرية الإيطالية في إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية حتى تكون السفن قادرة على الخروج منها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن الموافقة الروسية على خروج السفن من الموانئ الاوكرانية موجودة، لكن المشكلة تكمن في وجود الألغام، موضحا أن الجانبين، روسيا وأوكرانيا، يتهمان بعضهما البعض، لكن الحقيقة تتمثل في أن المياه مليئة بالألغام، وبإمكان بحارتنا أن يساعدوا بهذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي، إلى أنه لا يجوز أن نخسر معركة ضمان الأمن الغذائي، وإلا فإن الدول مهددة بالمجاعة، والدول التي تساند الغرب ستشعر بأنها خدعت، ولن تقف إلى جانبنا مجددا.