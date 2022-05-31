إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بسبب اختلال توازنها بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عقب سقوطها من الطابق الثالث بشرفة منزلها بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سالم الدمينى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، بسقوط طفلة من الطابق الثالث من شرفة منزلها، وبالانتقال الفورى تبين إصابة طفلة 6 سنوات عقب اختلال توازنها من أعلي شرفة منزلها، حيث سقطت أرضا، وتم نقلها إلي مستشفي شبين الكوم، لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.