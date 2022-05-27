"أم رامى" أقدم عجلاتى بالمنوفية "بتخلص العجلة فى 10 دقائق".. فيديو

فريق المحافظات

وسط الدراجات والعِدد فى أحد الأماكن المزدحمة بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تجدها تجلس وسط تلك الدراجات والمواطنون يترددون عليها من كل مكان يعرفونها بالاسم "أم رامى"، والتى تعرف عليها المواطنون فى محافظة المنوفية لسنوات طوال تعمل بهذه المهنة.



أقتربنا أكثر من هذه السيدة والتى تعمل بمهنة لم نعلم عنها إلا أنها للرجال، ولكنها تخطت ذلك وأصبحت متميزة أكثر من الرجال، عواطف زكريا محمد الشهيرة بـ"أم رامى" أقدم عجلاتية بالمنوفية، وأشهرهم، صاحبة الخمسين عاما، والتى تعمل بالمهنة منذ أكثر من 35 عاما، قالت "أعمل بالمهنة من سنين طويلة 35 سنة مع زوجى وبدأت بمساعدته على عناء الحياة".





وأضافت أم رامى: "الحمد لله شاطرة فى المهنة وبعمل أى حاجة فى العجلة، من الأكس والماكينة والفرامل والجنزير أفكه وأقصره وأطوله وأجمع العجلة كلها فى أقل من 10 دقايق، وأعرف أعمل كل حاجة فى العجلة من البداية للنهاية بفضل الله".



وعن بداية عملها بالمهنة قالت "البداية كنت واقفة مع زوجى بالمحل، وجاء أحد المواطنين معه دراجته وبها ثقب بالعجلة الأمامية، فقمت بحلها ولحامها وبعدها تعلمت كل شىء عن الصنعة وفضلت مع زوجى بالمحل".



وتابعت أم رامى "كان الهدف فى البداية مساعدة زوجى، ومن 10 سنوات أصبحت وحدى بالمحل وتحملت المكان كاملا ولم أتعب طالما أن الله يرزقنى الرزق الحلال ولابد على كل زوجة أن تقف بجوار زوجها من أجل مواجهة عناء الحياة".



وأشارت أم رامى أنها تعمل طول اليوم على حسب الطلب للمواطنين وتبدأ عملها من التاسعة صباحا تفتح المحل وتقوم بعمل التريب للعجل أمام المحل، ومن ثم تبدأ فى استقبال الزباين القادمين لها من جميع أرجاء المحافظة.



وأضافت أم رامى، المهنة لم تعد كما كان فى الماضى، كل شىء اختلف والخامات المستعملة فى الصيانة والجديد ارتفعت أسعارها بشكل متفاوت، ولكن الأمر إلى حد ما يسير، لافتة إلى أن أسعار الدراجات الآن تتفاوت على حسب ما يريده الزبون من إمكانيات فى كل دراجة فهناك دراجة تبدأ من 1000 جنيه وأخرى 1200 وثالثة 1500 وغيرها على حسب نوعية الخامات المستخدمة وما يطلبه المواطن.



وقدمت أم رامى نصيحة لكل أم مصرية وزوجة مصرية قائلة "لابد للزوجة أن تقف بجوار زوجها ومن أجل أبنائها، وعلى الأم أن تتحمل هى أيضا مسئولية بيتها وأولادها مهما كان التعب فله طعم أخر عندما يأتى بالخير".