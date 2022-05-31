اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوسيتيا الجنوبية تعلن تراجعها عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:11 ص
أوسيتيا الجنوبية تعلن تراجعها عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت أوسيتيا الجنوبية عن تراجعها عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى آخر تحديثاته والتى أصدرها اليوم الاثنين، فى جنيف عن أعداد الضحايا المدنيين فى مختلف مناطق أوكرانيا وذلك منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأحد أن العدد بلغ 8900 ضحية مدنية بينهم 4074 قتيلا و 4826 مصابا.

 

لفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 2307 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 2730 شخصا، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية شهدت مقتل 2171 مدنيا بينما بلغ عدد المصابين 2161 شخصا

 

ولفت التحديث الاممى الى ان عدد القتلى المدنيين فى الاراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الان 136 شخصا فى الوقت الذى بلغ عدد الجرحى 569 شخصا .

 

 

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة