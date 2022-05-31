أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.857 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الدولية للصناعات الطبية ايكمى.



البورصة تربح 2.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.857 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 36.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 58.74%، والعرب على 4.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 73.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 76.8 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 36.9 مليون جنيه، 337.9 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 60.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12430 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2621 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3675 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 86 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 149.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.84%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.98%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 18.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.38%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 14.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.02%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.072 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.38%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.37%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 25.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 26.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.