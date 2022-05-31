اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات آخر جلسات شهر مايو

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر مايو، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.605% رابحًا 158.72 نقطة ليغلق عند مستوى 10046.9 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.68% رابحًا 13.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1920.78 نقطة، يليه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.18% رابحًا 14.42 نقطة ليغلق عند مستوى 7823.58 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.11% رابحًا 14.57 نقطة ليغلق عند مستوى 12921.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% خاسرًا 38.35 نقطة ليغلق عند مستوى 22770.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 386.6 مليون سهم بقيمة 18.1 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.08%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والرعاية الصحية بنسبة 0.49%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاعي الأدوية وتجزئة الأغذية بنسبة 1.79%، 1.73%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.67%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.3%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.03%.

وقفز 82 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "معادن" بنسبة 8.32%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 7.51%، وتراجع 115 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 5.50%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 4.22%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحًا 14.42 نقطة ليغلق عند مستوى 7823.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحًا 23.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8675.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسرًا 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6071.24 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحًا 21.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6371.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 566.7 مليون سهم بقيمة 188.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.18%، فيما تراجعت قطاع الطاقة بنسبة 3.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.91%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.68% رابحًا 13.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1920.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 762.5 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 56.11% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني بنسبة 5.88%، 1.67%، 1%، 0.48%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 36.75% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.65%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.21% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 6.04%، وهبط سهمي شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.82%، 0.41%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.605% رابحًا 158.72 نقطة ليغلق عند مستوى 10046.9 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.885 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 328.2 مليون سهم، بقيمة 2.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.51%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.94%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.02%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.36%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" بنسبة 22.28%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 7.64%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 7.43%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.93%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 2.57%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.5%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 560.8 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% رابحًا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3347.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 263.4 مليون سهم محققة ما قيمته 1.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 9131 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.30%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 0.58%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.10%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 2.94%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.39%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 61.9 مليون ورقة بقيمة 815.2 مليون درهم.