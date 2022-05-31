اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:19 ص
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حصيلة نشاط مشبوه..

أخفاها بالعقارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140مليون جنيه

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:00 ص
أخفاها بالعقارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140مليون جنيه أموال- أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، بوضعها في أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.  
 
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
 
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  140 مليون جنيه.
 
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (140مليون جنيه تقريباً).

غسل اموال

اتجار بالمخدرات

غسيل اموال

تجارة المخدرات

النيابه العامة


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