نقابة السكة الحديد: نسب الإقبال على انتخابات اللجان بالمحافظات تخطت الـ90%

كتبت آية دعبس

قال عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين ب السكة الحديد ، إن 24 لجنة نقابية للعاملين بكافة قطاعات السكة الحديد على مستوى الجمهورية، شهدت منذ صباح اليوم، إقبالا غير مسبوق للمشاركة فى عمليات التصويت لاختيار أعضاء مجلس اللجان النقابية، للدورة النقابية 2022/2026 بنسب تعدت الـ90%.

وأوضح فكرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لجنتين من إجمالى 24 لجنة نقابية تم حسم نتائج الانتخابات بها بالتزكية، مشيرا إلى أنه يخوص الانتخابات على مقعد رئيس اللجنة النقابية لورش كوم أبو راضى للعاملين بالسكة الحديد، والتى يخوض الانتخابات عليها نحو 20 مرشحا على إجمالى 9 مقاعد باللجنة النقابية، مؤكدا أن كافة عمليات التصويت تتم بهدوء تحت إشراف قضائى.

وكانت قد انطلق اليوم الإثنين، في الساعة التاسعة صباحا، لليوم الثاني علي التوالي، ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية .