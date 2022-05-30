اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 11:56 ص
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بمخزن مطعم وسط الإسكندرية

الإثنين، 30 مايو 2022 11:36 ص
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بمخزن مطعم وسط الإسكندرية سيارة المطافى - صورة أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر

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قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب فى مخزن مخصص لتخزين وتحضير الطعام تابع لأحد المطاعم فى منطقة محطه الرمل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة وطلب التراخيص واشتراطات السلامة المهنية الخاصة بالمكان لفحصها.  

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الحماية المدنية بالإسكندرية، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق فى مخزن خاص بمطعم بمنطقة شارع شاكور وسط الإسكندرية تم الدفع بسيارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وبالمعاينة والفحص تبين ان الحريق نشب فى الدور الارضى بمخزن مخصص لتحضير الفول والطعمية وتبين من التحريات الأولية أن حريق نشب بالغليات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتسبب في اشتعال النيران داخل المخزن ولم يتمكن العمال من السيطرة عليه تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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