تجديد حبس مدير مركز لتزوير مستندات وأختام حكومية وبيعها في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تجديد حبس مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير مستندات حكومية وأختام منسوبه لجهات حكومية بقصد بيعها والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بممارسته نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها علي عملائه.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات الاستراتيجية، "بدون ترخيص" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يقوم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

وأكدت التحريات أن المتهم قام باتخاذ مقر المركز الخاص به، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمه تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه عثر علي عدد 71 شهادة تدريبية مزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لجهات مختلفة، وخاتم كودى خاص بالمركز ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المشار إليه وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وطابعة ألوان وعدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى".

بمواجهة المتهم المذكور