نجاح جديد فى مستشفى الكرنك بإنقاذ مريضة بتقنية "الليجا شور" فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الاقصر، أنه حقق أطباء قسم الجراحة العامة نجاحا جديدا، وذلك عبر إنقاذ مريضة تعاني من آلام شديدة أسفل البطن وإمساك مزمن نتيجة تمدد بالقولون السيني وتمت الجراحة باستخدام تقنية الليجا شور.

ويضيف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه حضرت المريضة التي تبلغ من العمر 37 عاماً إلى المستشفى وقد كانت تعاني من آلام شديدة أسفل البطن، مع الإصابة بإمساك مزمن لا يستجيب إلا للملينات، وبعد فحص الحالة وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود تمدد وزيادة في طول القولون السيني وهو ما يُعرف بـ ( Dolichosigmoid colon ) وهو إحدى المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي تتسبب في تغيرات في حركة الأمعاء مثل الإصابة بالإمساك المزمن وفي مراحله المتقدمة أو تركه دون علاج قد يتسبب في التواء القولون وحدوث غرغرينا به.

وقام فريق الجراحة العامة بعمل استكشاف جراحي للبطن، وإجراء عملية ناجحة تم من خلالها استئصال الجزء الزائد من القولون السيني، وتم إعادة توصيل القولون مرة أخرى أثناء العملية دون اللجوء لعمل فتحة براز جانبية، وتم متابعة الحالة في الأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى، وقد تم إجراء الجراحة باستخدام تقنية الـ تقنية الـ Ligasure وهو من التقنيات الحديثة التي ساعدت في تقليل النزيف أثناء وبعد العملية، كما ساعدت في تقليل الوقت اللازم لإجراء الجراحة.

وشارك في إجراء العملية الدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير ورئيس قسم العمليات بالمستشفى، والدكتور محمد أبوكريشة استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور محمد إمام استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور أيمن حسن أخصائي التخدير بالمستشفى، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات سارة علي وآية محمد، حيث تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددتها المنتفعة، ويمكن الكشف والمتابعة بعيادة الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولي يومياً وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجانا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.