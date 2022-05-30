نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد تدريب أعضاء تدريس كلية الطب على المنصة الإلكترونية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الطب، اليوم الإثنين، ختام فعاليات تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على منصة التعليم الإلكتروني التابعة لبنك المعرفة thinqi، وكيفية استخدام المنصة وتأهيلهم ليكونوا مدربين لباقي زملائهم بشهادات معتمدة.

وفى نفس السياق، تشهد كلية الطب فى جامعة الأقصر، إجراء امتحانات نهاية العامة في إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حيث قاد الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الطب، جولات لمتابعة سير الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

وقام نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، بتفقد سير الامتحانات "عملي وشرائح الباثولوجي" بكلية الطب، والاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، رافقه خلالها كل من الدكتور محمد الشحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، والدكتور مصطفى يوسف.

وأكد الدكتور حمدي حسين، أنه لا توجد شكاوي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وانتظامها بشكل طبيعي، مشيرا إلى وجود كل المسئولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم، ومطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية، وأشرف على امتحانات الطلاب؛ الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب.

كما شهد الدكتور حمدي حسين نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات العملي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، بمستشفى الكرنك الدولي، في ظل استمرار انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.



تدريب أعضاء تدريس كلية الطب على منصة التعليم الالكتروني (1)



تدريب أعضاء تدريس كلية الطب على منصة التعليم الالكتروني (2)



تدريب أعضاء تدريس كلية الطب على منصة التعليم الالكتروني (3)



تدريب أعضاء تدريس كلية الطب على منصة التعليم الالكتروني (4)