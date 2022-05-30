مصرع شابين اصطدما بدراجتهما النارية بأتوبيس رحلات من الخلف فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شابان مصرعهما، إثر اصطدامهم بدراجة نارية كانوا يقودونها بأتوبيس رحلات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، أمام قرية ميت حلفا التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، اتجاه القاهرة، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأتوبيس رحلات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية بقيادة "وجيه ش ع"، 24 سنة، عاطل، وبرفقته "أحمد م ع"، 18 سنة، عامل، مقيمان منطقة ميت حلفا دائرة المركز، بأتوبيس رحلات من الخلف، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة، أمام القرية، وأسفر الحادث عن مصرع الشخصين وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.