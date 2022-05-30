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مسئولة أممية تشيد بـ"حياة كريمة".. وتؤكد: نساهم فى المبادرة بـ1.1 مليون دولار

الإثنين، 30 مايو 2022 11:20 ص
مسئولة أممية تشيد بـ"حياة كريمة".. وتؤكد: نساهم فى المبادرة بـ1.1 مليون دولار دينا صالح المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية " إيفاد"
كتبت : هند المغربي

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أشادت دينا صالح المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية " إيفاد"، بما تقدمه الحكومة المصرية لتعزيز الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن صندوق الإيفاد لديه استثمارات لدعم المبادرة بقيمه 1.1 مليون دولار في 81 قرية في العديد من المحافظات.

وقالت صالح في كلمته خلال ملتقي التكنولوجيا الزراعية، والذي تنظمه وكالات بالأمم المتحدة وممثلين للحكومة المصرية والقطاع الخاص، إن حرب أوكرانيا أكدت على ضرورة مشاركة الصندوق الأممي في الانظمة الغذائية والتكنولوجيا.

وأكدت صالح ضرورة تضمين النظم التكنولوجية في الزراعة، من خلال تبادل المعلومات ومن خلال الميكنة وغير ذلك، مشيرة إلى أن مصر لديها صدارة فى جودة الانترنت في المنطقة، حيث يصل إلى 59 مليون شخص بنسبة نفاذ عالية.

واوضحت أن الملتقي يعد منصة لجمع الأطراف وأصحاب المصلحة في المجال الزراعي، ومن خلاله سوف نقوم بتبادل المعلومات بشأن النظم الايكولوجية والتحول الرقمي في النظم الغذائية.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التقرير الأخير عن شمال أفريقيا للمنظمة كشف كيفية تأثير التكنولوجيا على منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وما تشهده المنطقة من الاستخدام الغير متوقع الانترنت، وأن هناك 66% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلي أن العالم يشهد تحول التنمية والابتكارات الرقمية في الصناعات والأنظمة الغذائية مما يساعد علي زيادة الإنتاجية للمزارعين وتعزيز الاستدامة البيئية، مشددة أنه لابد من الابتكار والتعامل بشكل فعال وتقديم القيمة بتكلفه أقل.

ويشارك في الملتقي ممثلين وخبراء من الحكومة المصرية والصندوق والمؤسسات المالية الدولية والشركاء في مجال التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وأيضا ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة، وكبري شركات الاتصالات، وكيانات التمويل الإلكترونى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بحضور دينا صالح المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية إيفاد.

 


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حياة كريمة

تكنولوجيا

الزراعه

نظم زراعية متطورة

تكنولوجيا الزراعة

تنمية الريف المصري


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