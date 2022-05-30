محافظ الأقصر يشهد إحياء التوأمة بين المحافظة ومدينة كزانلاك البلغارية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، إحياء بروتوكول التوأمة بين محافظة الأقصر ومدينة كزانلاك البلغارية الذى تم توقيعه فى عام 2006، وضمن مشروع الدليل السياحى للمدارس الدولية شاركت المدرسة الثانوية للسياحة والصناعات الخفيفة فى كازانلاك البلغارية ومدرسة فيرا اليونانية.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن مدارس النيل المصرية الدولية فرع الأقصر هى التى تم اختيارها لتمثيل محافظة الأقصر في برنامج التبادل الثقافي لعرض معالم البلدان، وذلك تحت إشراف سفارة جمهورية مصر العربية فى دولة بلغاريا وسفارة اليونان في بلغاريا وبلدية مدينة فيريا باليونان ومنظمة اليونسكو ومحافظة الأقصر.

وحضر هذا التبادل من الجانب المصري الدكتورة أمانى الفار المدير التنفيذى لشركة مصر للإدارة التعليمية ، والدكتورة هبة الحلواني مدير عام مدارس النيل المصرية، وعبد الرحمن علي مدير مدارس النيل فرع الأقصر ولفيف من المعلمين والطلاب.

كما حضر التبادل من دولة بلغاريا ليليا سنكوفا عمدة كازانلاك، وجنكا شتريفا منسقة المشروع، وسيرمونا زينا نائب محافظ مدينة فيريا اليونانية للشؤون التعليمية، وقد عرض طلاب مدارس النيل فيديو رائع عن معالم الأقصر ، كما ركز العرض على الحفل الاسطوري لطريق الكباش ونال العرض اعجاب الجانبين البلجيكي واليوناني.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، عن بدء تفعيل العمل في فصل كونفوشيوس، بافتتاح دورة اللغة الصينية الأولى بالفصل، بحضور مديرة فصل كونفوشيوس الصيني، والدكتور يوسف عباس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والطاقم الإداري بالفصل.

وأوضح عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الدورة مكثفة للمبتدئين مدتها ستة أسابيع، ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد–الثلاثاء–الخميس)، بمقر فصل كونفوشيوس بكلية الألسن جامعة الأقصر (الأقصر - شرق السكة - السواقي - شارع جامع عبد الكريم - بجوار إدارة الأقصر التعليمية).



محافظ الأقصر خلال إحياء التوأمة بين المحافظة ومدينة كزانلاك البلغارية



محافظ الأقصر يشهد إحياء التوأمة بين المحافظة ومدينة كزانلاك البلغارية (1)