الأقصر تشهد تجفيف وتخليل الفلفل فى شمس جبال إسنا لتصديره إلى أوروبا.. ألبوم صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد وحدة الحاصلات الزراعية فى جبال المطاعنة بمدينة إسنا جنوب غرب محافظة الأقصر، لأول مرة فى مصر بدء موسم تجفيف وتخليل الفلفل الأحمر والأخضر فى الشمس تمهيداً لتصديرها إلى الخارج، وذلك بعد النجاح الكبير فى السنوات الماضية فى تصدير الطماطم المجففة وبعض المحاصيل المختلفة من الأقصر لدول العالم المختلفة.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" إنطلاق فعاليات موسم تجفيف وتخليل الفلفل الحار الأخضر والأحمر، والتى تظهر لأول مرة في محافظة الأقصر بالتجفيف الشمسى للفلفل للتصدير للخارج، حيث ويقول المهندس عبد الكريم دياب رئيس مجلس إدارة وحدة الحاصلات الزراعية في قرية طفنيس المطاعنة بمحافظة الأقصر، إنه تم البدء لأول مرة في عمليات مشروع تجفيف الفلفل الحار لتصديره للخارج، عقب الإنتهاء من التعاقد مع شركات أمريكية وأوروبية لتصدير الفلفل الحار لها بعد تجفيفه في الشمس بجبال مدينة إسنا.

ويضيف المهندس عبد الكريم دياب لليوم السابع، أن المشروع يشارك فيه فريق من المهندسين والعمال والفتيات بصورة يومية من 8 صباحاً وحتى الخامسة مساء، حيث تشمل مراحل العمل شقين تجفيف وتخليل، ويتم التعاقد على الفلفل الحار ثم الفصل والتنظيف وبعدها الفرز للون الأخضر والأحمر وغيرها، ثم التقطيع الآلي حتى نشر الفلفل الحار على المناشر.

وأوضح مسئول التجفيف والتخليل للفلفل الحار فى الأقصر، أن "تخليل الفلفل الحار" يتم عبر عدة مراحل أولها تسلم الفلفل أخضر وأحمر ويتم وضعه داخل محلول لعدة أيام، وبعدها يتم فرزه بواسطة عدد من الفتيات العاملات فى الوحدة، وبعدها يتم تقطيعه لشرائح وتنتهى تلك العملية، وتبدء عمليات التعبئة بأشكال مختلفة وعبوات متنوعة لتصديرها للخارج، أما بالنسبة لـ"تجفيف الفلفل الحار" فيصل الفلفل من المزارع باللون الأخضر والأحمر والخليط، ويتم فرزه كل لون بمفرده، ثم يتم وضعها داخل ماكينة تقطيع مجهزة بالوحدة لتصبح شرائح الفلفل جاهزة للتجفيف فى الشمس على منشر معد خصيصاً لتلك العملية.



الأقصر تشهد تجفيف وتخليل الفلفل الحار الأحمر والأخضر



العمل فى مراحل تخليل الفلفل بالأقصر



الفتيات خلال العمل بموسم تجفيف الفلفل



الفتيات خلال العمل فى الفلفل المخلل



الفتيات خلال مراحل تخليل الفلفل للتصدير



الفلفل الأحمر قبل التقطيع والتجفيف



الفلفل الأخضر والأحمر قبل التجفيف والتخليل



الفلفل الحار جاهز للتجفيف بالأقصر



الفلفل المجفف على مناشر الأقصر



الفلفل المخلل فى وحدة إسنا



الفلفل بعد تقطيعه للتجفيف



الفلفل على المناشر خلال التجفيف



الفلفل يستعد لمرحلة المناشر والتجفيف



براميل تخليل الفلفل قبل التصدير



تجفيف الفلفل فى جبال الأقصر



تفريغ الفلفل فى البراميل



جانب من التجفيف للفلفل فى الأقصر



جانب من العمل فى تخليل وتجفيف الفلفل



جمع الفلفل خلال مرحلة الفرز بالأقصر



عمل الفتيات فى التخليل للفلفل



فتيات فى الوحدة خلال العمل بالفلفل



فرز الفلفل قبل التخليل



كميات الفلفل جاهزة للتجفيف



كميات الفلفل خلال عمل الفتيات بها



لاول مرة تجفيف الفلفل فى شمس جبال الأقصر



مرحلة تقطيع الفلفل قبل المناشر



نشر الفلفل فى شمس جبال الأقصر



نهاية التقطيع للفلفل قبل التجفيف