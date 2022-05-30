لفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 2307 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 2730 شخصا، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية شهدت مقتل 2171 مدنيا بينما بلغ عدد المصابين 2161 شخصا

ولفت التحديث الاممى الى ان عدد القتلى المدنيين فى الاراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الان 136 شخصا فى الوقت الذى بلغ عدد الجرحى 569 شخصا .