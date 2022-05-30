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فرنسا: الظروف لم تتوفر بعد لبدء الحوار بين السلطات الروسية وأوكرانيا

الإثنين، 30 مايو 2022 09:36 م
فرنسا: الظروف لم تتوفر بعد لبدء الحوار بين السلطات الروسية وأوكرانيا اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن قناعتها بأن الظروف لم تتوفر بعد لبدء الحوار بين السلطات الروسية وأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية: نعتقد أنه في يوم ما يجب إقامة حوار بين روسيا وأوكرانيا، ولكن حتى الآن لم تتهيأ الظروف لذلك. سأقول لكم بصراحة، لا أعتقد أن هناك ظروفا مناسبة لحوار مستقبلى، ويجب أن تستمر المفاوضات لجعل هذا ممكنا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية، أن باريس قلقة بشأن تطور الوضع في أوكرانيا، وبالتالي تعتزم تكثيف جهودها الدبلوماسية.

 


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