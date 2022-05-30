ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة السطحية بسوهاج.. صور

سوهاج -محمود مقبول

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الاثنين فى تمام الحادية عشرة والربع صباحا ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا بطول 500 متر وعرض 30 متر متقطعة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز طهطا وتم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازية لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وأنه عقب انتهاء اثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أن نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه السكساكا بطما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والرى والمسطحات المائية هذا بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبنى سويف لرفع درجة الاستعداد.



بقعة سولار امام ماخذ محطة مياه شطورة



شركة المياه تتابع ظهور بقعة سولار امام ماخذ محطة مياه شطورة



ظهور بقعة سولار بسوهاج



ظهور بقعة سولار امام ماخذ محطة مياه شطورة السطحية بسوهاج (3)