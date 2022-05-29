بمشاركة القابضة للمياه.. القافلة المائية تصل مركز المنشاة بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز المنشاة والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، والتى شارك بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وورشة سباكة لتعليم السيدات كيفية صيانة الادوات المنزلية هذا بالإضافة إلى حملات طرق ابواب واستطلاعات راي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي،بسوهاج



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى



قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي