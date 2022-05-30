دونيتسك: نتعرض لقصف هو الأعنف منذ 2014

كتب أحمد عرفة

أعلن دانييل بيزسونوف، المسؤول الإعلامي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القصف الذي تتعرض له الجمهورية هو الأعنف منذ 2014، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المسؤول الإعلامي في جمهورية دونيتسك الشعبية،: لم تعش دونيتسك بسلام على الإطلاق، وما يحدث الآن تطور خطير للغاية. هذه الهجمات لم نشهد مثيلا لها منذ 2014.

وفى وقت سابق قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى آخر تحديثاته والتى أصدرها اليوم الاثنين، فى جنيف عن أعداد الضحايا المدنيين فى مختلف مناطق أوكرانيا وذلك منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأحد أن العدد بلغ 8900 ضحية مدنية بينهم 4074 قتيلا و 4826 مصابا.

لفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 2307 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 2730 شخصا، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية شهدت مقتل 2171 مدنيا بينما بلغ عدد المصابين 2161 شخصا.

ولفت التحديث الاممى الى ان عدد القتلى المدنيين فى الاراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الان 136 شخصا فى الوقت الذى بلغ عدد الجرحى 569 شخصا.