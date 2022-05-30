دعم طلاب الثانوية بمدن حياة كريمة فى الأقصر بقوافل تعليمية قبل الامتحانات.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر فعاليات القوافل التعليمية التى تم تقديمها لطلبة الثانوية العامة فى مدينتى إسنا وأرمنت وهى المدن التى تخدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك استمرارا لسلسلة دعم الطلبة فى تلك القرى بقوافل تعليمية يحاضر فيها نخبة من خبراء الثانوية العامة فى المواد الدراسية المختلفة.





ومن جانبه جهزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، القاعات اللازمة لتنظيم فعاليات قوافل تعليمية مجانية على مدار الـ48 ساعة الماضية، وذلك لدعم طلبة الشهادة الثانوية العامة بالقسمين العلمى والأدبى، فى قرة حياة كريمة بمدينتى إسنا وأرمنت، حيث حاضر فى القوافل التعليمية المجانية صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، حيث أن القوافل يتم تنظيمها بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ووزارة التربية والتعليم.

وتم عقد القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة من مدن حياة كريمة بالأقصر، فى قاعة بقاعة مركز شباب السلام بمدينة إسنا لطلاب القسم العلمى، وقاعة جمعية المحافظة على القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبى، أما فى مركز أرمنت فيتم عقد القوافل التعليمية المجانية داخل قاعة نادى الشبان المسلمين للقسم العلمى، وفى قاعة نادى المعلمين للقسم الأدبي، وذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحسن أحمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا، والمحاضرون نخبة من أساتذة الثانوية بالقاهرة وهم كل من:- (أحمد حسن عامر اللغة الانجليزية - أحمد صلاح مادة التاريخ - محمد الكردي اللغة العربية - محمد عبدالله الفيزياء).