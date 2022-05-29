ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول مواجهة الشائعات وحياة كريمة ودعم ذوي الهمم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "المؤسسة الثقافية ودورها في مواجهة الشائعات" وتحدث سيد مرتضى مسئول القصر، عن تعريف الشائعات وتأثيرها على المجتمع وتوجه المؤسسة الثقافية من خلال عمل ندوات ومحاضرات ومنتديات في المقاهي ومراكز الشباب والنجوع والقرى، للحد من هذه الظاهرة التي تدمر الشعوب لذلك يتحتم عليها مقاومتها ووقوفها عندك.

وفى سياق متصل نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الإشاعات وأضرارها" وأوضح محمد علي مسئول الفرع، تعريف الشائعة وخطر الشائعات علي المجتمع والأفراد وعلاجها وجزاء من ينشر الشائعات، بجانب محاضرة بعنوان "تنمية مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة" وتحدث محمد الصادق مسئول القصر، عن تنمية مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة ونماذج من ذوي الإحتياجات الخاصة، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإعلام وتأثيره على الفرد والمجتمع" وأوضح الدكتور النوبى عبد الراضى أحمد، أهمية الإعلام فى العصر الحديث ودور الإعلام فى رفع مستوى ثقافة وفهم الأفراد والجماعات.



كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "دور الدولة فى رعاية ذوي الهمم" وتحدث عمرو عبد الصبور مسئول الفرع، عن بطاقة الخدمات المتكامة وصندوق عطاء لدعم ذوى الهمم ومراكز للتدريب والتأهيل وفرص تعليمية بجودة عالية وممارسة الرياضة الاحترافية، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "حياة كريمة" وأوضحت الإعلامية أسماء محمد أحمد مناع تعريف مبادرة حياة كريمةوالفئات المستهدفة من المبادرة وأهدافها ومراحل تنفيذها والمشروعات والخدمات التي تضمنها المبادرة، بالإضافة إلى ورشة حكى بعنوان"الصبر" ألقتها بسمة جابر.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تطعيم الأخشاب تراث ممتد" وتناول الدكتور محمد ربيع، ماهو التطعيم وأنواع التطعيم والمواد المستخدمة في التطعيم، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان "الأسرة مسؤولية عظيمة" وأوضح الشيخ محمود لطفي، الإهتمام بأمر الأسرة من خلال القرآن الكريم والسنة وصور من الأسرة القوية المترابط، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل ميدالية نفذتها أشرقت أيمن محمد حمدى، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية "رسم بالقلم الرصاص بمناسبة احتفالات عيد العمال" نفذها فيصل عبد العزيز، وقدمت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنون تشكيلية ورسومات فنية بعنوان "العمال في المصانع" تنفيذ أحمد أمين عبدالرحمن مع مجموعة من رواد المكتبة مستخدمين الورق وألوان الخشب والفلوماستر.

فيما أقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد دينى أداء على سيد محمد وألقى قصيدة "الله يا موجود يارب معبود"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر عبدالرحمن أبوحامد وألقى قصيدة "أنا فلسطيني" بمناسبة استشهاد الصحفية شرين أبو عاقله، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصائد"احاول، قميص الفجر، هل لي، لا"، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة "أشغال يدوية كيفية تعليم الخياطة" تنفيذ المدربة أسماء أحمد عربي.