تواصل الفعاليات الثقافية لأطفال شمال سيناء فى مجال الرسم والأدب والمسرح

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء، تواصل الفعاليات المنوعة لتقديم خدمات ثقافية للأطفال تنفيذ ورشة فنية بمكتبه الكرامة الثقافية فى إطار خطة وزارة الثقافة، برئاسة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

واوضح البيان أنه يتم تنظيم الفعاليات بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل من وينفذها فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى .

تضمنت الفعاليات تنفيذ حلقة بحث عن العمل والأعمال فى الإسلام من مكتبه الطفل والشباب بثقافة نجيله، وأمسية شعرية للشاعر محمود الدويغري بمكتبة النجاح .

وتنظم بقصر ثقافة العريش فعاليات أنشطة شهر مايو مع رواد مكتبة الطفل ونشاط موهبة فى الغناء للأطفال، ومسرح العرائس أداء الأطفال، ونشاط احكى لى حكاية مع اسيل من رواد قصر ثقافة العريش، واستكمال ورش تعليم مبادئ الفن التشكيلي للأطفال الموهوبين والشباب بمرسم فرع ثقافة شمال سيناء .