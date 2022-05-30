تفاصيل العثور على 3 أطفال مذبوحين بالدقهلية والأم تحاول الانتحار أمام جرار.. فيديو

الدقهلية شريف الديب - مرام محمد

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من كشف غموض حادث العثور على ثلاثة أطفال مذبوحين داخل قرية ميت تمامة التابعة لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، وسيدة بها آثار ذبح بالرقبة وملقاة بجوار إحدى الترع التابعة للقرية.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد فتحى هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالى قرية ميت تمامة التابعة لدائرة المركز، على سيدة فى العقد الخامس ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على سيدة تدعى حنان م م 33 سنة حاصلة على بكالوريس تربية عربى، وتم نقل الحالة إلى مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولى بالمنصورة.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة من القرية وانها حاولت انهاء حياتها بإلقاء نفسها اسفل عجلات جرار زراعى ، واثناء فحص البلاغ وصل بلاغ اخر بالعثور على ثلاثة أطفال مذبوحين بنحر فى الرقبة ، بعد بلاغ الأهالى وتبين أن السيده التى كانت تحاول الانتحار هى ام الأولاد .

وبفحص البلاغ الثانى تبين أن الأطفال مصابين بنحر بالرقبة داخل غرفة نومهم على الأرض ، كما كشفت التحريات أن الاب مسافر خارج البلاد للعمل.

وأشار التقرير الطبى المبدئى إلى أن الام فى حالة خطر ، حيث تبين اصابتها بجروح قطعية فى مناطق متفرقة بالجسد ، وذلك من قبل القاء نفسها امام جرار زراعى على كوبرى القرية.