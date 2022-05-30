تصنيع ذراع صناعية ضمن مشروعات تخرج لطلاب الكلية المصرية الصينية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ سعادته لما شهده من تميز لمشروعات تخرج أولى دفعات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مشيراً إلى أن جميع المشروعات تُلبي إحتياجات فعلية تخدم المجتمع فى شتى المجالات.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة اليوم الأثنين لمشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية. وكان في إستقبال رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية والدكتور تامر نبيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأفاد "مندور " ، أن جميع المشاريع توجهت إلى إستخدام التكنولوجيا التطبيقية الحديثة بما يفيد المجتمع وتطوير الصناعه وتطوير التطبيقات الطبيه بإستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مع إستخدام مواد صديقة للبيئة ومنعدمه التلوث آخذين فى الإعتبار التوجه العام للتغير المناخي وأنها اتسمت بقدر كبير من الابداع والابتكار.

وتابع رئيس الجامعة ، أن المشاريع قام بتصميمها وتنفيذها الطلاب بعد موافقة المشرفين بخامات محلية وببرامج قام الطلاب ببرمجتها، مؤكداً أن جميع المشاريع تعمل بكفاءة كذلك يقوم كل طالب بكتابة كتاب مشروع منفصل متبعاً الطرق الأكاديمية في كتابة التقارير والرسائل.

وقام الطلاب بعرض لمشروعاتهم البحثيه في وجود رئيس الجامعة الذى حرص على مناقشة الطلاب فى بعض التفاصيل التى تخص المشروعات.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية أن الفرقة الرابعة تضم ٧٣ طالب وطالبة بجميع التخصصات تم تقسيمهم الي مجموعات ،كل مجموعة قامت بإنتاج مشروعين للتخرج تمت خلال الفصل الدراسي الثاني بإجمالى ١٥ مجموعه وكل مجموعه تقوم بعمل مشروع له تطبيقين مختلفين أو مشروعين مختلفين.

وأضاف الدكتور تامر نبيل وكيل الكلية أن المجمعات توزيعها كالتالي ٤ مجموعات قسم إتصالات، 6 مجموعات قسم إلكترونيات ، 5مجموعات قسم ميكاترونك وقام بالإشراف على مجموعات الطلاب عدد ١٤ أستاذ مساعد ومدرس من كلية الهندسة والكليه المصريه الصينيه وتم تشكيل لجان المناقشة والحكم من أساتذه وأساتذه مساعدون ومدرسون من كلية الهندسة والكلية المصرية الصينية ،كما قامت طالبة بترجمة وتقديم مشروعها باللغه الصينية بالإضافة إلى اللغه الانجليزية.

يُذكر أن المشروعات شملت تصنيع الهوائيات ،إستخدام الذكاء الإصطناعي في إكتشاف مرض السرطان ،متابعه دورية للعمليات الحيوية بالجسم بإستخدام إنترنت الأشياء، وتطبيقات المحمول لتسجيل غياب الطلاب إوتوماتيكياً ،المدن الذكية مع إستخدام الطاقةالمستدامة ،إعادة تدوير البلاستيك مع طابعة ثلاثية الأبعاد ،تحليل عينات المياه من الملوثات بطريقة مبتكرة ،كاشفات الألغام ،جراجات ذكية أنظمة تتبع ذكية ،أنظمة التعقيم ،الروبوتات الطبية،أنظمة التخزين والأسترجاع الإلكترونية ،تصنيع ذراع صناعي بكامل العمليات الحيوية ،تصنيع ماكينة لقياس معامل الاحتكاك.

وأوصي رئيس الجامعة بعمل ورش عمل للطلاب لزيادة مهارات العرض والتقديم ووضعهم علي الطريق الصحيح لكتابة الأوراق البحثية، وأن يقوم بالتدريب علماء الجامعة المتميزين في مجال النشر الدولي.



الطلاب يشرحون لرئيس الجامعة مشاريع التخرج



الطلاب يشرحون مشاريع تخرجهم



جانب من مشروعات التخرج



رئيس الجامعة يتابع مشروع كاشفات الالغام