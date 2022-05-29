غدا.. قافلة طبية لجامعة قناة السويس بقرية أبو خليفة ضمن "حياة كريمة"

وأضاف، رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن القافلة التي سوف يتم اطلاقها لقرية أبو خليفة تأتى استمرارًا لمساهمات جامعة قناة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا على حرص الجامعة المشاركة في كافة المبادرات القومية التى يتبناها ويدعمها الرئيس السيسي، وعلى رأسها مبادرة القرن "حياة كريمة" التى تتوجه لتقديم خدماتها للحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وأقيمت القافلة بإشراف عام دكتور احمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد "مندور"، أن القافلة من المقرر أن تضم العديد من التخصصات الطبية ويتم وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة لتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفى الجامعي مع عمل الفحوصات اللازمة لهم.

كما من المقرر أن تشمل القافلة إرشاد زراعي ومناقشة المشكلات التي تواجه المزارعين وحلها، وصرف وتوزيع المبيدات والأدوية عليهم وعن الطب البيطرى، كما من المقرر أن يتم الكشف علي الحالات المرضية لأصحاب المزارع وصرف الأدوية اللازمة لهم، ويشرف على تنظيم القافلة المحاسب عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة والمهندسة وفاء إمام، مدير إدارة البرامج والتخطيط.