اليوم السابع
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بولندا تطالب بأن تكون مركز جمع التبرعات الدولية لإعمار أوكرانيا

الإثنين، 30 مايو 2022 09:34 ص
بولندا تطالب بأن تكون مركز جمع التبرعات الدولية لإعمار أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
وكالات

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قال نائب رئيس الوزراء البولندي جاسيك ساسين إن السلطات البولندية تريد أن تكون وارسو مركز مختلف الصناديق المالية المخصصة لإعادة إعمار أوكرانيا.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف ساسين "لا يتعلق الأمر فقط بكونك مركزا لوجستيا للقيام بهذا العمل الضخم لاستعادة أوكرانيا، بل يتعلق أيضا بأن يكون مركزا ماليا يجمع الأموال التي تعمل على الإصلاح".

 

وأشار إلى أن بولندا أجرت "مفاوضات بشأن هذه القضية مع ممثلي الأمم المتحدة، التي تنشئ صندوقا من أجل دعم استعادة وإعمار أوكرانيا.. نريد أن يكون مركز هذا الصندوق في بولندا، في وارسو".

 

من جهته قال نائب وزير الداخلية البولندي بافيل شيفيرناكر، إن إنفاق الحكومة البولندية على مساعدة اللاجئين الأوكرانيين يقدر "بمليارات اليوروهات".

 

ووفقا لحرس الحدود البولندي، منذ 24 فبراير، وصل أكثر من 3.57 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا.

 


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