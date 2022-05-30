جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلاشاك اليوم الاثنين، عقب محادثات مع نظيره الكورى الجنوبى لي جونج سوب وصناع أسلحة كوريين، وذلك في إطار زيارته الحالية لكوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية (باب).

وأضاف "أن المحادثات ركزت على تسريع إمدادات الأسلحة الكورية الجنوبية للجيش البولندى على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا".

وأوضح أنه من المهم أن يكون الجيش البولندي مجهزا بمعدات حديثة تمت تجربتها واختبارها، مثل المعدات التي تنتجها كوريا الجنوبية، واستطرد بلاشاك يقول: "سأفعل كل شيء لضمان وصول أكبر قدر ممكن من هذه المعدات إلى بولندا في أسرع وقت ممكن.

من جهتهم.. قال مسؤولون بولنديون إن وزيري دفاع البلدين وقعا اتفاقية مشتركة للعمل معا في مجال توريد الأسلحة والأبحاث العسكرية.

