اليساري "جوستافو بيترو" يفوز في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة كولومبيا

وكالات

فاز اليساري جوستافو بيترو بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بفارق كبير ، وسيواجه المرشح المستقل رودولفو هيرنانديث في الجولة الثانية في 19 يونيو، وفقاً للنتائج الرسمية الأولية التي نشرت الليلة.

وحصل بيترو على 40,33 % من الأصوات متقدماً على هيرنانديث (28,14 %) بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني، الهيئة المكلفة تنظيم عملية الاقتراع، بعد فرز أكثر من 97 % من الأصوات. وحلّ المرشح المحافظ فيديريكو غوتيريث الذي يمثل اليمين الكولومبي التقليدي، ثالثاً بنسبة 23,90 %.

وبدأت كولومبيا الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتم استدعاء أكثر من 39 مليون كولومبى إلى صناديق الاقتراع.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أنه من المتوقع أن يصوت حوالى 20 مليون كولومبى في هذه الانتخابات، وذلك بعد ان تعرضت الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضى لانتقادات عديدة.