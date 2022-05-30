القبض على طفل 10 سنوات هدد بإطلاق النار فى مدرسته بفلوريدا

قالت السلطات الأمريكية إنه تم القبض على طالب بالصف الخامس فى فلوريدا نهاية الأسبوع بعد أن ‏هدد بإطلاق نار جماعى بمدرسته، فى رسالة نصية، وفقا لشبكة أن بى سي.‏

فى بيان يوم السبت، قال مكتب عمدة مقاطعة ‏Lee County‏ إنه علم فى وقت سابق من ذلك اليوم بـ ‏‏"رسالة نصية تهديد" أرسلها طالب فى مدرسة ابتدائية.‏

وقال إن فريق إنفاذ القانون فى المدرسة المحلية تم إخطاره على الفور وبدأ التحقيق، وقال مكتب المأمور إن الصبى البالغ من العمر 10 سنوات أُجريت معه مقابلة ووجهت إليه فيما بعد "تهديد كتابى بإجراء ‏إطلاق نار جماعي".‏

قال رئيس شرطة مقاطعة لى كارمين مارسينو فى بيان: "سلوك هذا الطالب مقزز، خاصة بعد المأساة ‏الأخيرة فى أوفالدى، تكساس"، مشيرة إلى أن التهديد جاء بعد أيام فقط من إطلاق النار القاتل فى مدرسة ‏روب الابتدائية على 19 طالبًا واثنين من المعلمين.‏

وأضافت: "الآن ليس الوقت المناسب للتصرف مثل الجانحين قليلا هذا الطفل قدم تهديدًا وهميًا، ‏والآن يواجه عواقب حقيقية"، مشيرة إلى أن فريقها "لم يتردد ثانية واحدة" للتحقيق فى الحادث.‏

جاءت هذه التصريحات فى الوقت الذى تواجه فيه السلطات فى أوفالدى انتقادات متزايدة بشأن ردها ‏على إطلاق النار على مدرسة فى 24 مايو بعد أن تبين أنها انتظرت ما يقرب من ساعة للدعم بدلاً من ‏التحرك على الفور ضد المسلح.‏