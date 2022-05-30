القبض على زوج نانسى بيلوسى فى كاليفورنيا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن زوج نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد تم القبض عليه يوم السبت الماضى واتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعد أن تورط فى حادث تصادم، بحسب ما أفاد مسئولو إنفاذ القانون.

وأوضحت الشبكة أن بول بيلوسى، البالغ من العمر 82 عاما قد تم القبض عليه فى ساعة متأخرة من مساء السبت، وتم اتهامه بالقيادة تحت التأثير، والتي تعنى وجود نسبة كحول فى تبلغ 0.08% أو أكثر، وفقا لتقرير شبكة العدالة الجنائية فى مقاطعة نابا، وكان موقع TMZ هو أول من نشر نبأ القبض على زوج بيلوسى.

وكان بيلوسى يحاول عبور إحدى الطرق عندما صدمت سيارته البورش سيارة أخرى جيب كانت على الطريق، وفقا لبلاغ التصادم من قبل دورية الطري السريع بكاليفورنيا، والتي لم تذكر ما إذا كان أيا من السائقين مخطئا، ولم يتم تسجيل إصابات فى الحادث، ولم يتم القبض على سائق السيارة الأخرى.

وتم الإفراج لاحقا عن بول بيلوسى بكفالة 5 آلاف دولار.

وقال بيان للمتحدث باسم نانسى بيلوسى إن رئيسة مجلس انلواب لن تعلق على هذا الشأن الخاص الذى حدث بينما كانت فى شرق البلاد. وكانت نانسى بيلوسى فى رود اسلاند لإلقاء كلمة امام حفل تخرج طلاب جامعة براون.

وتزوج بول بيلوسى من مدينة سان فرانسيسكو من نانسى منذ عام 1963، وانجبا خمسة أبناء.