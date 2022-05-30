الزراعة: مساحة القمح بالدقهلية 262 ألف فدان والتوريد 300 ألف طن

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامه للإصلاح الزراعي، يرافقه المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمهندس السيد حماد رئيس الإدارة المركزية للتعاون والمهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس ياسر عثمان مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة، عمليات توريد الاقماح وتحقيق المستهدفات .

شملت الجولة متابعة عمليات توريد القمح لمطحن برهنت والمكون من 10 خلايا بطاقة استيعابية 15 ألف طن، وتم عقد لقاء موسع شمل جميع العاملين المعنين بالقمح ومديري الإدارات في كل من الإصلاح ومراقبات الاستصلاح ومديرية الزراعة، وأكد مستشار الوزير للمتابعة، أن الدولة هذا العام قدمت للمزارعين كافة التيسيرات من أجل توريد كميات كبيرة من القمح وبحد أدنى 12 إردبا للفدان، مشيرا إلى ضرورة تسهيل إجراءات أمام المزارعين وحثهم على التوريد، موضحا أن تلك الزيارات مستمرة لجميع المحافظات علي الطبيعة والتفاعل مع العاملين والمزارعين.