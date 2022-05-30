اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 01:32 م
أكرم القصاص
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توريد 44560 طن قمح بشون دمياط والنسبة تتجاوز 84.39 % من المستهدف

الإثنين، 30 مايو 2022 12:40 م
توريد 44560 طن قمح بشون دمياط والنسبة تتجاوز 84.39 % من المستهدف صورة ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذي بدأ منتصف إبريل الماضي، معلنة عن توريد 44560 طن من المحصول حتى اليوم..

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 30170 فدان و13 قيراط، كما أكدت أن المحافظة تعمل على توريد أكبر كمية من القمح، وضبط حركة تداوله وكذلك انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر، ونوهت محافظ دمياط الى تحقيق نسبة تتجاوز 84.39% من المستهدف توريده، كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.


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